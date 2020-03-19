شكرا لمتابعة خبر عن شاهد.. هطول الأمطار وزخات البرد بنجران والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - نجران (صدى): أظهر مقطع فيديو، هطوا الأمطار الغزيرة مع زخات البَرد على طريق الملك عبدالله بنجران اليوم الخميس. أظهر مقطع فيديو، هطوا الأمطار الغزيرة مع زخات البَرد على طريق الملك عبدالله بنجران اليوم الخميس. وكان الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، قد حذرت من الأمطار المتوسطة إلى غزيرة المصحوبة برياح وتساقط برد وسيول على نجران حتى العاشرة مساء اليوم الخميس.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر شاهد.. هطول الأمطار وزخات البرد بنجران لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صدى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.