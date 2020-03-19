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أبو موسى الخنيزي يرفض الإفصاح عن المعلومات التي يعرفها عن نسيم حبتور

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الرياض - علي القحطاني - الدمام (صدى):

أصبح لدى أبو موسى الخنيزي، لديه معلومات مهمة عن حاضنة نسيم حبتور، لكنه يرفض الإفصاح عنها لحين انتهاء المهلة الممنوحة للحاضنة.

وأكد الكاتبة سحر أبوشاهين، أنه يرفض ذلك حرصًا على عدم الإضرار بالمبادرة، ليرد أبو موسى الخنيزي قائلًا: "نعم هدا الخبر صحيح وتم الاتفاق علي سرية المعلومات".

وكانت عائلة "نسيم حبتور " قد أعلنت عن مكافأة لمختطفي الطفل قيمتها مليون ريال في حال أعلنوا عن مكانه ودلوا عليه ، أو أي شخص يُبلغ عنه ، بالإضافة إلى التنازل عن الحق الخاص في القضيةوالدفاع عنهم في الحق العام ، على أن تستمر تلك الفرصة 7 أيام وبعدها سيتم اتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم .

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