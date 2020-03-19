شكرا لمتابعة خبر عن حساب المواطن يوضح مدى تأثير القروض على مبلغ الدعم والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أوضح برنامج حساب المواطن مدى تأثير القروض على قيمة الدعم الذى يحصل عليه المستفيدين.

وذكر البرنامج أن المبلغ الذى يسحب شهريا من راتب المستفيد لسداد قيمة القرض لا يتم احتسابه من ضمن مصادر الدخل الخاصة به.

جاء ذلك ردًا على سؤال طرحه أحد متابعي الحساب الرسمي للبرنامج عبر موقع التواصل الاجتماعي تويتر.