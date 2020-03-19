شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو .. مواطن متعافي من كورونا يروي كيف اكتشف إصابته بالفيروس والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):كشف مواطن متعافي من فيروس كورونا، حسين الصرفي، عن اللحظات التى عاشها قبل علمه بإصابته بفيروس كورونا الجديد.
وأوضح أنه إصيب بالفيروس أثناء تواجده في إيران، حيث شعر عقب عودته بارتفاع في درجة الحرارة، وذهب لمركز صحي تابع للمنطقة التى يعيش بها في القطيف.
وأضاف أن التشخيص الأول لحالته لم تظهر أنه مصاب بكورونا، لكن بعد ذلك بدأ يشعر بسعال غريب، وامتلكه شعور بالقلق، فذهب مرة أخرى للمستشفي.
ولفت إلى أنه صارح الأطباء بأنه كان في إيران، وتم وضعه مباشرة في الحجر الصحي، حيث اكتشف أنه مصاب بالفيروس، مضيفا أنه لم يشعر بقلق لثقته في الأطباء.
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