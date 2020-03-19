شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. الخثلان يوضح حكم تحديد مكان معين يخصص للصلاة في البيت والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أوضح الأستاذ بكلية الشريعة بجامعة الإمام محمد بن سعود الدكتور سعد الخثلان، حكم تحديد مكان معين يخصص للصلاة في البيت.

وأضاف الخثلان خلال حواره في برنامج " يستفتونك " عبر قناة الرسالة:" لا بأس من تحديد مكان معين في البيت ليصلي فيه الشخص وبعض أفراد عائلته ".

ولفت الخثلان:" الصلاة في مكان معين في المنزل لا تأخذ أحكام الصلاة في المسجد ولكنه مصلي مثل باقي المصليات ".