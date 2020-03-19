شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. الخثلان يوضح حكم تحديد مكان معين يخصص للصلاة في البيت والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):أوضح الأستاذ بكلية الشريعة بجامعة الإمام محمد بن سعود الدكتور سعد الخثلان، حكم تحديد مكان معين يخصص للصلاة في البيت.
وأضاف الخثلان خلال حواره في برنامج " يستفتونك " عبر قناة الرسالة:" لا بأس من تحديد مكان معين في البيت ليصلي فيه الشخص وبعض أفراد عائلته ".
ولفت الخثلان:" الصلاة في مكان معين في المنزل لا تأخذ أحكام الصلاة في المسجد ولكنه مصلي مثل باقي المصليات ".
كانت هذه تفاصيل خبر بالفيديو.. الخثلان يوضح حكم تحديد مكان معين يخصص للصلاة في البيت لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صدى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.