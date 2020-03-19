شكرا لمتابعة خبر عن موعد إعلان المستثمر الجديد لملعب الجامعة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى): كشفت جامعة الملك سعود عن طرح ملعبها الرياضي أمام الراغبين في الإستثمار او الإستئجار . كشفت جامعة الملك سعود عن طرح ملعبها الرياضي أمام الراغبين في الإستثمار او الإستئجار . وأكدت إدارة الجامعة أن يوم 20 ابريل آلمقبل آخر موعد لسحب الشروط والمواصفات ، ويوم 26 ابريل موعد تقديم العرض الإستثماري والضمان البنكي . كما حددت يوم 4 رمضان موعد فتح المظاريف ، لينتهي ذلك تعاقدها مع شركة "صلة " الرياضية بشكل نهائي .

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