متحدث الصحة: 238 إصابة بالفيروس العالمي وشفاء 8 حالات

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الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):أعلن المتحدث الرسمي لوزارة الصحة، الدكتور محمد العبد العالي، عن ارتفاع حالات التعافي من فيروس كورونا في المملكة إلى 8 حالات.
وكشف خلال مؤتمر صحفي اليوم الخميس، عن ارتفاع عدد الإصابات في المملكة إلى 238 حالة.
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