شكرا لمتابعة خبر عن متحدث الصحة: 238 إصابة بالفيروس العالمي وشفاء 8 حالات والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أعلن المتحدث الرسمي لوزارة الصحة، الدكتور محمد العبد العالي، عن ارتفاع حالات التعافي من فيروس كورونا في المملكة إلى 8 حالات.

وكشف خلال مؤتمر صحفي اليوم الخميس، عن ارتفاع عدد الإصابات في المملكة إلى 238 حالة.