شكرا لمتابعة خبر عن مكان إقامة دعوى الحوادث المرورية يرجع للمدعي والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

قد تحدث أحيانًا حوادث مرورية لبعض الأشخاص خارج وطنهم، لذلك حدّد النظام مكان إقامة الدعوى في الدعاوى المرورية.

ومن المعلوم أن الأصل أن الدعوى تقام في بلد المدعى عليه ولكن في الحوادث المرورية جعل الخيار للمدعي في تحديد مكان الدعوى.

وقد نص تعميم على أن " قضايا الحوادث المرورية التي تقع في بلد غير بلد المدعى عليه ويكون مفرج عنه بكفالة فالمدعي بالخيار بين إقامتها في محكمة البلد الذي حصل فيه الحادث أو محكمة مقر سكن المدعى عليه ".