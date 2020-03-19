شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. الدكتور "الشهري" يهاجم الصيدليات ويكشف سر امتناعها عن توزيع المعقمات مجانا والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):هاجم الدكتور احمد الشهري تراجع دور القطاع الخاص في دعم أسواق المملكة ، لا سيما الصيدليات التي لا تقدم المعقمات مجاناً ولو حتى بعض المرات في ظل أزمة الوباء .
وقال " الشهري " أن السبب القطاع الخاص أعتمد على كرم الدولة وحنيّتها، وبالتالي وجدوا مجالًا للتخفي، متسائلاً متى رأيت أن هناك مستشفى بُني على نفقة "البنك الفلاني " ؟ .
وأضاف في برنامج " مع الحدث " على قناة السعودية ، أنه لم يحظى القطاع الخاص بإهتمام كما حظي في المملكة ، ومع ذلك فإنه يبحث عن الربح .
وطالب " الشهري " بسن تشريعات وقوانين تلزم القطاع الخاص بالمملكة بالمشاركة الإجتماعية كبناءمستشفيات او مدارس او أي شئ لخدمة المواطنين .
وقال أنه منذ فترة وجيزة كانت الدولة تساند الغرف التجارية ، فضلاً عن مساندتها للبنوك والإستثمار المحلي والأجنبي ولم يقدم .. فأين المردو في هذا الوقت ؟..
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