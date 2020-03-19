إيقاف حركة الملاحة بميناء جدة الإسلامي

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الرياض - علي القحطاني - مكة المكرمة (صدى): أعلنت إمارة منطقة مكة المكرمة، عن إيقاف حركة الملاحة البحرية بميناء جدة الاسلامي بسبب زيادة سرعة الرياح. أعلنت إمارة منطقة مكة المكرمة، عن إيقاف حركة الملاحة البحرية بميناء جدة الاسلامي بسبب زيادة سرعة الرياح. وأشار تقرير هيئة الأرصاد عن حالة الطقس اليوم الخميس، إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر غربية إلى شمالية غربية بسرعة 15-42 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين ونصف، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج، بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية شرقية إلى جنوبية شرقية بسرعة 12-36 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.

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