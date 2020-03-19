شكرا لمتابعة خبر عن مساجد المملكة وجوامعها ستؤذن للظهر يوم الجمعة دون الأذان الأول والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):كشفت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، أن مساجد المملكة وجوامعها كافة ستؤذن للظهر يوم الجمعة، من دون أن يؤذن الأذان الأول.
يأتي ذلك بناء على قرار هيئة كبار العلماء بأن تصلى الجمعة ظهرا في المنازل؛ ومنع صلاة الجماعة جميع المساجد عدا الحرمين الشريفين.
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