شكرا لمتابعة خبر عن ضبط 128 محلا مخالفا لقرار الإغلاق في الرياض والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى): ضبطت أمانة منطقة الرياض 128 محلا و3 مراكز قامت بمخالفة قرار الإغلاق الذى صدر مؤخرًا للحد من تفشي فيروس كورونا الجديد. ضبطت أمانة منطقة الرياض 128 محلا و3 مراكز قامت بمخالفة قرار الإغلاق الذى صدر مؤخرًا للحد من تفشي فيروس كورونا الجديد. وأكدت الأمانة أنها أحالت ملاك هذه المحلات والمراكز للجهات المختصة، بجانب غرامات تم توقيعها بشأن المخالفات.

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