شكرا لمتابعة خبر عن تعليق الدخول لمواقف المسجد النبوي ابتداء من اليوم والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - المدينة المنورة (صدى): قرّرت الجهات المعنية، تعليق الدخول لمواقف المسجد النبوي ابتداء من مغرب اليوم الخميس وحتى إشعار آخر. قرّرت الجهات المعنية، تعليق الدخول لمواقف المسجد النبوي ابتداء من مغرب اليوم الخميس وحتى إشعار آخر. يأتي ذلك ضمن الإجراءات الإحترازية التي تتخذها المملكة، إذ تم تعليق الصلاة في المساجد عدا الحرمين الشريفين.

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