إلقاء القبض على أحد المشاهير بالسعودية بسبب هذا الفيديو

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أثار مقطع فيديو نشره أحد مشاهير سناب شات غضب رواد مواقع التواصل الاجتماعي؛ بسبب ما تضمنه محتوى الفيديو من مخاطر على الأطفال.

وتفصيلاً ، فقد ظهر ” الشاب ” بالفيديو وهو يرتدي كمامة بأحد المتاجر، ومن ثم قام بفتح عبوة ” ديتول ” ليقوم بشربها ؛ ليحاول شاب آخر منعه إلا أنه أصر على شربه.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي ” الفيديو ” ، مشيرين إلى أن ” الشاب ” لجأ لمثل هذا التصرف من أجل زيادة المتابعين دون وعيه لمدى خطورته على الأطفال والذي من الممكن أن يقوموا بتقليده .

و على ضوء ذلك قامت الجهات الأمنية مشكورة بتتبع الحالة حيث تم إلقاء القبض عليه.



