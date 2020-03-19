إلقاء القبض على أحد المشاهير بالسعودية بسبب هذا الفيديو

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أثار مقطع فيديو نشره أحد مشاهير سناب شات غضب رواد مواقع التواصل الاجتماعي؛ بسبب ما تضمنه محتوى الفيديو من مخاطر على الأطفال.
وتفصيلاً ، فقد ظهر ” الشاب ” بالفيديو وهو يرتدي كمامة بأحد المتاجر، ومن ثم قام بفتح عبوة ” ديتول ” ليقوم بشربها ؛ ليحاول شاب آخر منعه إلا أنه أصر على شربه.
وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي ” الفيديو ” ، مشيرين إلى أن ” الشاب ” لجأ لمثل هذا التصرف من أجل زيادة المتابعين دون وعيه لمدى خطورته على الأطفال والذي من الممكن أن يقوموا بتقليده .
و على ضوء ذلك قامت الجهات الأمنية مشكورة بتتبع الحالة حيث تم إلقاء القبض عليه.
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