وزير الخارجية يبحث مع نظيره الماليزي كورونا ومستجدات دولية

تلقَّى وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله، اتصالًا هاتفيًّا اليوم الخميس، من وزير خارجية مملكة ماليزيا هشام الدين حسين.
وجرى خلال الاتصال استعراض العلاقات الثنائية، وسبل دعمها وتعزيزها بما يخدم مصالح البلدين والشعبين الشقيقين، إضافة إلى بحث أبرز المستجدات الإقليمية والدولية، وفي مقدمتها الجهود المشتركة لمكافحة انتشار وباء كورونا الجديد.
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