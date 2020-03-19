فيديوهات.. «محايل عسير» ترصد وتتابع التعليم عن بُعد بجميع المراحل

بثت إدارة تعليم محايل عسير مقاطع فيديو لرصد ومتابعة التعليم «عن بعد» بجميع المراحل التعليمية، بعنوان «السلسلة اليومية لمتابعة التعليم عن بعد»؛ حيث تظهر الفيديوهات تفاعل الطلاب والمدرسين بطريقة ممتازة، في مختلف المراحل؛ ما يعكس حرص الجميع على تخطي تلك المرحلة، عقب قرار تعليق الدراسة في مؤسسات التعليم، في ظل تداعيات التدابير الاحترازية لمكافحة فيروس كورونا.

جاء ذلك عبر الحساب الرسمي لإدارة تعليم محايل عسير على موقع «تويتر»، بإشراف قسم الإعلام والاتصال؛ حيث رصدت عدة فيديوهات لتلقي العملية التعليمية معلقة عليها: «السلسلة اليومية لمتابعة التعليم عن بعد لطلاب وطالبات تعليم محايل عسير»، مشيرة إلى أن «التعليم عن بعد وجهة جديدة لجيل المستقبل».

وفي 11 مارس الجاري ناقشت لجنة تفعيل المدارس الافتراضية والتعليم عن بعد، في محافظة محايل، تفعيل المدرسة الافتراضية، ومنظومة التعليم الموحدة للطلبة التي اعتمدتها الوزارة كوسيلة من أجل استمرار العملية التعليمية.

وأوضح مدير التعليم بمحافظة محايل عسير منصور بن عبد الله آل شريم، أن منظومة التعليم الموحدة التي جرى اعتمادها؛ تمكن الطلبة من متابعة دروسهم إلكترونيًّا، من خلال الدخول إلى منظومة التعليم الموحدة ومشاهدة البث المباشر لقنوات عين التعليمية، مؤكدًا لأعضاء اللجنة، تكثيف الجهود الإعلامية لتوعية أولياء الأمور والطلبة، وأهمية تضافر الجهود وتوحيدها في ضوء جهود الوزارة في توفير جميع الدروس بشكل مباشر من خلال اليوتيوب ومن خلال القنوات التلفزيونية التعليمية (قناة عين).

وأكد آل شريم أهمية الاستفادة من المواد التعليمية باستمرار عبر القنوات الإعلامية، ورسائل الجوال والتنسيق مع إدارة الإشراف التربوي بالإدارة ومكاتب التعليم التابعة لهم للرد على الاستفسارات التي ترد من الميدان التربوي، وتشجيع قادة وقائدات المدارس ومنسوبي ومنسوبات المدارس لمزيد من المبادرات المميزة التي تصب في مصلحة استمرار العملية التعليمية.

وكانت وزارة التعليم وفرت بعد قرار تعليق الدراسة في مؤسسات التعليم العام «المدرسة الافتراضية» لأكثر من ستة ملايين طالب وطالبة في المملكة، من خلال عدة أدوات يمكن للطالب الاختيار منها في الوقت الذي يناسبه، وبحسب الإمكانات التقنية المتوافرة لديه، وهي: (قناة عين، ورابط القناة على اليوتيوب، وبوابة عين الإثرائية، وبوابة المستقبل، ومنظومة التعليم الموحدة).

وتتيح قناة «عين» 19 قناةً تلفزيونية تبث الدروس لجميع المراحل الدراسية على قمر عربسات من الساعة 8 صباحًا حتى 12.30 ظهرًا، على أن يعاد طوال اليوم باستمرار، بمشاركة 127 مشرفًا ومعلمًا لإيصال الدروس اليومية للطلاب والطالبات من خلال 19 قاعة دراسية، لتقديم 112 مادةً تعليمية، وكذلك على رابط قناة عين على يوتيوب على مدار الساعة.

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وأتاحت وزارة التعليم بوابة عين الإثرائية لخدمة دروس بشكل افتراضي مع معلمين، وتوفير الكتب التفاعلية، والتقويم الذاتي، وكذلك تقدم «بوابة المستقبل» للمسجلين فيها أدوات تواصل بين المعلم والطالب عبر دروس تفاعلية كخيار آخر متاح في أي وقت، من خلال 3700 مدرسة موزعة على 33 إدارة تعليم في مناطق ومحافظات المملكة، بمشاركة 100 ألف معلم يتواصلون مع طلابهم؛ وذلك حسب خطة الإطلاق التجريبي ابتداءً من اليوم الأحد.

وأعلنت الوزارة في حسابها الرسمي عن الجداول الدراسية لمختلف المراحل الدراسية في التعليم العام (ابتدائي، متوسط، الثانوي بنظاميه وكافة مساراته)؛ وذلك ضمن الخطة الدراسية، وسيتم شرح الدروس يوميًّا عبر قناة عين، ويعاد مسجلًا طوال اليوم.

ودعت وزارة التعليم الطلاب والطالبات وأولياء أمورهم إلى الاستعداد للنجاح مبكرًا، من خلال الخيارات التي وفرتها للتعليم عن بُعد، وتقليص أي فاقد تعليمي، مشيدةً بجهودهم ومعلميهم لضمان سير العملية التعليمية دون انقطاع.

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