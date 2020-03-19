موسم جدة يعلن إلغاء فعاليات العام الجاري: «صحتكم قبل كل شيء»

أعلن «موسم جدة»، أحد مواسم السعودية، عن إلغاء فعالياته هذا العام، بسبب الظروف الحالية المتمثلة بفيروس كورونا الجديد.

ونشر موسم جدة عبر حسابه بتويتر، بيانًا تضمن الآتي: «مواكبة للخطوات الاحترازية التي تتخذها المملكة العربية السعودية لمواجهة فيروس كورونا الجديد 19-CoVID، وحرصًا على سلامة الجميع، فإن إدارة (موسم جدة) وبشديد الأسف تعلن إلغاء الموسم».

وأضاف البيان: «إنما إذ تعلن عن ذلك لتؤكد للجميع أنها اتخذت هذا القرار وهي مؤمنة بضرورة تضافر جميع الجهود لمواجهة هذا الفيروس والحد من انتشاره».

وأشار موسم جدة في بيانه، إلى حرص الجميع ومتابعتهم وترقبهم بشغف انطلاقة هذا الموسم، وما يحمله من مفاجآت لجميع أهالي المملكة والمقيمين على أرضها، ولجميع الزوار من الخارج، ولكن ليحظى الزوار بتجربة ثرية، فإن صحتهم تأتي قبل كل شيء.

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