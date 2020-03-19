بالفيديو.. تعقيم المرافق الخدمية بمدينة الجبيل الصناعية

أعلنت الهيئة الملكية بالجبيل، اليوم الخميس، استمرار أعمال النظافة والتعقيم للمرافق الخدمية بمدينة الجبيل الصناعية، وذلك ضمن الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا.

ونشر الحساب الرسمي للهيأة الملكية بالجبيل على تويتر، فيديو تعقيم المنطقة الصناعية بواسطة الفرق المتخصصة، لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد.

وكانت الهيئة الملكية بالجبيل، أكدت لشركائها بالصناعة والثروة المعدنية، تواصل الوزارة خلال الفترة الراهنة تقديم كافة خدماتها عن بعد وعلى منصاتها الإلكترونية واستقبال الطلبات والاستفسارات من خلال قناة (تواصل) وذلك على موقع الوزارة عبر الرابط التالي: أو من خلال البريد الإلكتروني التالي:

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