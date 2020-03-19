السعودية اليوم / تسجيل أول حالة وفاة بفيروس كورونا المستجد في أيرلندا الشمالية



لندن 24 رجب 1441 هـ الموافق 19 مارس 2020 م واس

أعلنت السلطات الصحية في أيرلندا الشمالية اليوم تسجبل أول حالة وفاة داخل المقاطعة ذات علاقة بفيروس كورونا المستجد.

وأفادت وسائل إعلام محلية هناك بأن المتوفى رجل كبير السن كان يعاني من أمراض مزمنة ظل على إثرها منوماً في إحدى مستشفيات عاصمة الإقليم بيلفاست.

ويأتي هذا في الوقت الذي ارتفع فيه عدد الوفيات جراء المرض في بريطانيا إلى 103 حالات فيما بلغ عدد الإصابات 2626 إصابة.

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15:34ت م

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