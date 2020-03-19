السعودية اليوم / اكتشاف 11 إصابة جديدة مؤكدة بفيروس "كورونا" مما يرفع عدد الإصابات إلى 177 في العراق



بغداد 24 رجب 1441 هـ الموافق 19 مارس 2020 م واس

أعلنت وزارة الصحة العراقية اليوم عن اكتشاف 11 إصابة جديدة مؤكدة بفيروس "كورونا", مما يرفع حصيلة الإصابات في العراق إلى 177 إصابة.

وافادت وزارة الصحة العراقية في بيان صحفي اليوم, بأن الإصابات الجديدة توزعت بواقع 4 في بغداد، وإصابتين في كربلاء وواحدة في كل من النجف والبصرة والديوانية والمثنى وواسط, فيما سجلت الوزارة 49 حالة شفاء تام, يقابلها 12 حالة وفاة.

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15:31ت م

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