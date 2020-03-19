السعودية اليوم / وقف حركة العبور في منفذ رأس إجدير بين ليبيا وتونس من الاتجاهين



طرابلس 24 رجب 1441 هـ الموافق 19 مارس 2020 م واس

أعلن المركز الإعلامي لزوارة، اليوم، إيقاف حركة العبور في منفذ رأس إجدير (على الحدود الليبية التونسية) بشكل كامل في الاتجاهين (وصول ومغادرة).

جاء ذلك بعد أربعة أيام من جملة إجراءات أقرها رئيس المجلس الرئاسي، فائز السراج، لمنع تسلل فيروس «كورونا» المستجد، ومن بينها إغلاق كل المنافذ البرية والجوية بدءًا من يوم الاثنين لمدة ثلاثة أسابيع؛ تحوطًا من دخول المصابين.

وقد أصدرت وزارة الداخلية قراراً اليوم بغلق منفذي رأس إجدير ووزان الحدوديين مع تونس لأجل غير مسمى بدأ من صباح اليوم في خطوات احترازية لعدم تسلل فيروس كورونا إلى الأراضى الليبي.

وأعلن وزير المواصلات المفوض ميلاد معتوق في مؤتمر صحفي عن البدء في إغلاق المنافذ الجوية والبرية اعتبارًا من هذا اليوم، وإيقاف الرحلات الجوية من المطارات الليبية وإليها، مؤكداً استمرار العمل بمنفذي، رأس جدير، وازن البريان، لدخول المواطنين الليبيين العالقين على الحدود الليبية التونسية.

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15:05ت م

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