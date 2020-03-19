السعودية اليوم / ارتفاع عدد وفيات كورونا في إسبانيا بأكثر من 200 وفاة في يوم واحد



مدريد 24 رجب 1441 هـ الموافق 19 مارس 2020 م واس

أعلنت وزارة الصحة الإسبانية اليوم أن عدد الوفيات بسبب فيروس كورونا ارتفع بمقدار 209 حالات مقارنة مع اليوم السابق إلى 767، كما قفز عدد الحالات المصابة بنحو الربع إلى 17147 حالة.

وبلغ عدد حالات الإصابة في إسبانيا أمس الأربعاء 13716 حالة.

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14:47ت م

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