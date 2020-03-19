السعودية اليوم / بلجيكا تعلن عن 309 إصابات جديدة بكورونا في أكبر زيادة يومية



بروكسل 24 رجب 1441 هـ الموافق 19 مارس 2020 م واس

أعلنت بلجيكا اليوم تسجيل 309 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد ليصل إجمالي المصابين إلى 1795 حالة.

وأوضح المتحدث باسم وزارة الصحة البلجيكية أن سبع وفيات جديدة سُجلت أمس ليصل إجمالي الوفيات إلى 21 منذ تفشي الوباء.

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14:43ت م

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