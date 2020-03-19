

مكة المكرمة ٢٤ رجب ١٤٤١هٰـ الموافق ١٩ مارس ٢٠٢٠م واس

يتابع معالي الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس مع عدد من قيادات الرئاسة عن بُعد عبر خدمة الاتصال المرئي , سير الأعمال في الحرمين الشريفين.

وأكد معاليه ضرورة تكثيف الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية بغرض منع انتشار عدوى فيروس كورونا المستجد بين قاصدي المسجد الحرام والمسجد النبوي.

وكان معاليه قد وجه بتفعيل التواصل الإلكتروني تنفيذاً للأمر الكريم بتعليق دوام الموظفين في المقرات الحكومية وتفعيل العمل عن بُعد حرصاً على تيسير الخدمات للمستفيدين من خدمات الرئاسة دون الحاجة لمراجعة مقرها، وذلك ضمن جهود الدولة -رعاها الله- في مكافحة فيروس كورونا.

وفي ذات السياق كانت الرئاسة قد أعلنت عن خطتها التقنية لتسيير أعمالها عبر عدد من المنصات تمثلت في البريد الإلكتروني للمنسوبين، ونظام الاتصالات الإدارية والموارد البشرية.

يذكر أن الرئاسة العامة باشرت أعمالها عن بعد ، بعد صدور التوجيهات بتعليق الحضور لمقرات العمل في الجهات الحكومية لمدة (١٦) يوماً، مع تقليص الأعداد للحد الأدنى للقيام بالأعمال الخدمية والميدانية.

// انتهى //

14:43ت م

0086





Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / الدكتور السديس يتابع سير الأعمال في الحرمين عن بعد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.