السعودية اليوم / رئيس الجسر العربي لحقوق الإنسان يدعو لتأسيس صندوق دولي لمواجهة كورونا



القاهرة 24 رجب 1441 هـ الموافق 19 مارس 2020 م واس

دعا رئيس مركز الجسر العربي لحقوق الإنسان الدكتور أمجد شموط، لتأسيس صندوق دولي لمواجهة فيروس "كورونا المستجد" يتم من خلاله تقديم الدعم المالي للدول التي تعاني من انتشار هذا الوباء وتداعياته السلبية التي أثرت على أوضاع حقوق الإنسان.

وقال الدكتور شموط في تصريح له اليوم : إن المعايير الدولية لحقوق الانسان أعطت الدول في مثل هذه الظروف أن تقيد حرية الأفراد في التنقل والحجر عليهم، لحين احتواء هذا الوباء، لافتًا إلى ضرورة اتباع الإجراءات اللازمة لضمان عدم التوسع في انتشاره.

وشدد رئيس مركز الجسر العربي لحقوق الإنسان على ضرورة دعم الدول المستضيفة لإعداد كبيرة من اللاجئين وكذلك دعم الدول التي تشهد صراعات مسلحة كونها أكثر عرضة لانتشار الأمراض وذلك لهشاشة انظمتها الصحية.

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14:42ت م

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