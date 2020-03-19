السعودية | وزير الخارجية يتلقى اتصالاً هاتفياً من وزير خارجية مملكة ماليزيا

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الخليج 365 - الرياض- نشر قبل 1 ساعة - 2:41 مساءً, 19 مارس 2020 م المناطق - واس تلقى صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله وزير الخارجية، اتصالاً هاتفياً اليوم، من معالي وزير خارجية مملكة ماليزيا هشام الدين حسين.

‏ وجرى خلال الاتصال استعراض العلاقات الثنائية وسبل دعمها وتعزيزها بما يخدم مصالح البلدين والشعبين الشقيقين، إضافة إلى بحث أبرز المستجدات الإقليمية والدولية وفي مقدمتها الجهود المشتركة لمكافحة انتشار وباء كورونا الجديد.

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