شكرا لقرائتكم خبر عن الشؤون الإسلامية: الجوامع ستؤذن الجمعة والصلاة في المنازل والان نبدء بالتفاصيل

أكدت وزارة الشؤون الإسلامية أنه بناء على قرار هيئة كبار العلماء بأن تصلى الجمعة ظهرا في المنازل؛ فإن مساجد المملكة وجوامعها كافة ستؤذن للظهر يوم الجمعة، من دون أن يؤذن الأذان الأول.

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