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تعليق الدوام في سفارة وقنصلية جيبوتي  

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قال ضياء الدين بامخرمة، سفير جمهورية جيبوتي وعميد السلك الدبلوماسي لدى المملكة ، أنه تم تعليق الدوام في سفارة جيبوتي بالرياض والقنصلية العامة بجدة حتى ٢٠٢٠/٣/٣١ واعتماد آلية الإنجاز عن بعد.

وقال السفير أن ذلك القرار جاء تماشيا مع الإجراءات الاحترازية والوقائية التي اتخذتها سلطات المملكة لمواجهة إنتشار ّ COVID19.

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