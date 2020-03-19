شكرا لقرائتكم خبر عن تعليق الدوام في سفارة وقنصلية جيبوتي والان نبدء بالتفاصيل

قال ضياء الدين بامخرمة، سفير جمهورية جيبوتي وعميد السلك الدبلوماسي لدى المملكة ، أنه تم تعليق الدوام في سفارة جيبوتي بالرياض والقنصلية العامة بجدة حتى ٢٠٢٠/٣/٣١ واعتماد آلية الإنجاز عن بعد.

وقال السفير أن ذلك القرار جاء تماشيا مع الإجراءات الاحترازية والوقائية التي اتخذتها سلطات المملكة لمواجهة إنتشار فيروس كورونا المستجدّ COVID19.