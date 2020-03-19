شكرا لقرائتكم خبر عن تعليق الدوام في سفارة وقنصلية جيبوتي والان نبدء بالتفاصيل
قال ضياء الدين بامخرمة، سفير جمهورية جيبوتي وعميد السلك الدبلوماسي لدى المملكة ، أنه تم تعليق الدوام في سفارة جيبوتي بالرياض والقنصلية العامة بجدة حتى ٢٠٢٠/٣/٣١ واعتماد آلية الإنجاز عن بعد.
وقال السفير أن ذلك القرار جاء تماشيا مع الإجراءات الاحترازية والوقائية التي اتخذتها سلطات المملكة لمواجهة إنتشار فيروس كورونا المستجدّ COVID19.
كانت هذه تفاصيل خبر تعليق الدوام في سفارة وقنصلية جيبوتي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.