شكرا لقرائتكم خبر عن إلغاء "موسم جدة" بسبب كورونا والان نبدء بالتفاصيل

أعلنت إدارة "موسم جدة" إلغاء الموسم، وذلك مواكبة للخطوات الاحترازية التي تتخذها المملكة لمواجهة فايروس كورونا الجديد 19 - COVID، وحرصا على سلامة الجميع. وتثمن إدارة الموسم حرص الجميع ومتابعتهم وترقبهم بشغف انطلاقة هذا الموسم، وما يحمله من مفاجآت لجميع أهالي المملكة والمقيمين على أرضها، ولجميع الزوار من الخارج، ولكن ليحظى الزوار بتجربة ثرية، فإن صحتهم تأتي قبل كل شيء.

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