شكرا لقرائتكم خبر عن تعليق الدخول إلى مواقف المسجد النبوي والان نبدء بالتفاصيل

قررت وكالة شؤون المسجد النبوي تماشياً مع الإجراءات الاحترازية، تعليق الدخول لمواقف المسجد النبوي مؤقتا، وذلك اعتباراً من مغرب اليوم الخميس.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر تعليق الدخول إلى مواقف المسجد النبوي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.