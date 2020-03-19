شكرا لقرائتكم خبر عن إيقاف المزادات والحراجات وإقفال مواقع التجمعات الخاصة والان نبدء بالتفاصيل

قرر"الأمن العام " إیقاف جمیع أنشطة المزادات والحراجات وإقفال مواقع التجمعات الخاصة بھا مؤقتا ، وذلك للوقایة من فیروس كورونا الجدید ( كوفید 19 )، ومنعاً لإنتشاره.

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