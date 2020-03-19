شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الخارجية يبحث جهود مواجهة كورونا مع نظيره الماليزي والان نبدء بالتفاصيل
وجرى خلال الاتصال استعراض العلاقات الثنائية وسبل دعمها وتعزيزها بما يخدم مصالح البلدين والشعبين الشقيقين، إضافة إلى بحث أبرز المستجدات الإقليمية والدولية وفي مقدمتها الجهود المشتركة لمكافحة انتشار وباء كورونا الجديد.
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