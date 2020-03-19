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وزير الخارجية يبحث جهود مواجهة كورونا مع نظيره الماليزي

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تلقى صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله وزير الخارجية، اتصالاً هاتفياً اليوم، من وزير خارجية مملكة ماليزيا هشام الدين حسين.

‏ وجرى خلال الاتصال استعراض العلاقات الثنائية وسبل دعمها وتعزيزها بما يخدم مصالح البلدين والشعبين الشقيقين، إضافة إلى بحث أبرز المستجدات الإقليمية والدولية وفي مقدمتها الجهود المشتركة لمكافحة انتشار وباء كورونا الجديد.

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