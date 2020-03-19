شكرا لقرائتكم خبر عن السفارة في المنامة تناشد الراغبين في العودة التواصل معها والان نبدء بالتفاصيل

تود سفارة خادم الحرمين الشريفين بالمنامة إحاطة المواطنين السعوديين المتواجدين بمملكة البحرين الراغبين بالعودة إلى أرض الوطن ، سرعة التواصل مع السفارة من أجل ترتيب إجراءات سفرهم وعودتهم .

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