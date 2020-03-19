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السفارة في المنامة تناشد الراغبين في العودة  التواصل معها

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تود سفارة خادم الحرمين الشريفين بالمنامة إحاطة المواطنين السعوديين المتواجدين بمملكة البحرين الراغبين بالعودة إلى أرض الوطن ، سرعة التواصل مع السفارة من أجل ترتيب إجراءات سفرهم وعودتهم .

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