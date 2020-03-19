وزير التجارة الكويتي عن المملكة: الأزمات الكبرى تضعف أمام تكاتفنا

2020-03-19

متابعات الخليج 365 -الرياض

بعث وزير التجارة والصناعة الكويتي خالد الروضان، إلى وزير التجارة ووزير الإعلام بالإنابة الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي رسالة شكر وتقديره للمملكة لتسهيل حركة سير الشاحنات عبر الحدود المشتركة بين بلاده والمملكة.

وتوجه الروضان بالشكر والتقدير إلى الوزير القصبي، وقال: لا شك أن ما تمر به دولنا العزيزة من ظروف استثنائية يشعرنا بالقلق، وإن كبرت لكنها تصغر أمام وحدتنا وعملنا الخليجي المشترك الذي تقوده السعودية.

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وتابع الروضان: وفي معرض ما تقوم به المملكة من جهود بارزة رغم أنها تمر بما يمر به الجميع أستذكر حديث الرسول عليه أتم الصلاة والسلام { اعملوا فكلٌ مسير لما خلق له } وكأن اختيار المملكة لهذا الدور وافق قدرها، مؤكدًا أن العلاقات السعودية الكويتية تميزت عن غيرها من العلاقات بعمقها التاريخي الكبير متجاوزة في مفاهيمها أبعاد العلاقات الدولية بين جارتين جمعتهما جغرافية المكان إلى مفهوم الأخوة، وأواصر القربى، والمصير المشترك تجاه أي قضايا تواجه البلدين الشقيقين والمنطقة الخليجية على وجه العموم.

وأضاف وزير التجارة الكويتي: السعودية كانت ولا تزال الرئة التي تغذي محيطاها الخليجي والعربي والإسلامي، مشددًا على أن الأزمات الكبيرة تضعف في وجه التكاتف، وإن تكاتفنا كان مضربًا للمثل، فقد تداولتنا الأيام عبر التاريخ حتى ثبت أننا شعب واحد.

وختم بقوله: وأعبر عن بالغ شكرنا وتقديرنا لم بذلتموه وتبذلونه في هذه الظروف غير العادية، والشكر موصول لكل العاملين والفرق ورجال الشدائد من إخواننا السعوديين الذين لم يألوا جهدًا لدعم إخوانهم في كل مكان.

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