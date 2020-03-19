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شكرا لقرائتكم إلغاء الأذان الأول بعد قرار صلاة الجمعة ظهرًا في المنازل ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
إلغاء الأذان الأول بعد قرار صلاة الجمعة ظهرًا في المنازل
بعد قرار هيئة كبار العلماء بتعليق الصلاة في المساجد
متابعات الخليج 365 -الرياض
أكدت وزارة الشؤون الإسلامية أنه بناء على قرار هيئة كبار العلماء بأن تصلى الجمعة ظهرًا في المنازل، فإن مساجد المملكة وجوامعها كافة ستؤذن للظهر يوم الجمعة، من دون أن يؤذن الأذان الأول.
وصدر قرار بإيقاف صلاة الجمعة والجماعة في المساجد مؤقتًا لمواجهة الفيروس ومنع انتقال العدوى، حيث بُني القرار على التقارير الطبية الموثقة المتعلقة بجائحة كورونا التي أكدت على خطورتها المتمثلة في سرعة انتقال عدواها بين الناس بما يهدد أرواحهم.
وتضع المملكة نصب أعينها حماية المواطنين والمقيمين في المقام الأول، مع ضرورة اتخاذ تدابير احترازية شاملة دون أي استثناء تجنيًا للخطورة المضاعفة لهذا الفيروس، باعتبار التجمعات في الجوامع تحمل خطورة وتصبح سببًا رئيسًا في انتقال العدوى، وهي خطوة حاسمة مع سرعة انتشار الفيروس وكثرة الوفيات في العالم، كما أنها تستند على أدلة شرعية عديدة لوجوب حفظ النفس في حالة انتشار الأوبئة.
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