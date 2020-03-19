استفسار مهم بشأن تأثير القروض على دعم حساب المواطن

2020-03-19

متابعات الخليج 365 -الرياض

تفاعل حساب متابعات الخليج 365 مع استفسار بشأن تأثير القروض على دعم المستفيدين في حساب متابعات الخليج 365، حيث أكد مواطن أنه يسحب مبلغاً من راتبه شهريًا ويضعه في حساب بنكي آخر لسداد قيمة قرض، فهل يؤثر ذلك على مبلغ الدعم الذي يتقاضاه من البرنامج؟

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وقال حساب متابعات الخليج 365 عبر خدمة المستفيدين بموقع تويتر، اليوم الخميس، إن ذلك لا يتم احتسابه من ضمن مصادر الدخل الخاصة بالمستفيدين.

وكان حساب متابعات الخليج 365 أودع الدفعة الـ 28 في حسابات المواطنين يوم 10/3/2020 فيما تتواصل عمليات التسجيل للدفعة الـ 30 استحقاق شهر مايو المقبل.

ويجب لاستيفاء شروط الأهلية في البرنامج أن يكون المسجل سعودي الجنسية، ويُستثنى من ذلك ابن وابنة المواطنة والزوج أو الزوجة غير السعودية وحاملو بطاقات التنقل، وأن يقيم المستفيد بشكل دائم داخل المملكة بحيث لا يقيم خارج المملكة لأكثر من 90 يوماً خلال الـ12 شهراً الماضية، كما يشترط عدم تواجد المستفيد في أي من دور الإيواء الحكومية أو السجون، وتوافق البيانات المفصح عنها مع بيانات الجهات ذات العلاقة، فيما تعتمد معايير الاستحقاق على إجمالي دخل الأسرة وعدد أفرادها وأعمار التابعين إذا كانت أكبر أو أقل من 18 عاماً.

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