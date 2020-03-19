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الفلقي يتفقد جاهزية مستشفى محايل العام لمواجهة كورونا
اطمأن على تطبيق عدد من الإجراءات الاحترازية
متابعات الخليج 365 _ أحمد الشهري _ محايل
تفقد محافظ محايل المكلف علي بن إبراهيم الفلقي يرافقه مدير الشرطة العميد صالح اليزيدي ومدير المراكز الصحية المشرف على المستشفى العام محمد زيد عسيري اليوم، مستشفى المحافظة العام.
وخلال الجولة اطمأن الفلقي على جاهزية المستشفى العام لمواجهة انتشار فيروس كورونا، عبر تطبيق عدد من الإجراءات الاحترازية، وبما يتوافق مع الجهود المبذولة للدولة والتي تهدف إلى الحفاظ على سلامة المواطنين والمقيمين كأولوية قصوى للقيادة الرشيدة.
كما زار عدد من المحلات التجارية واطلع على الإجراءات المتخذة من قبلهم لحماية المواطنين والمقيمين عبر تطبيق الإجراءات الصادرة من وزارة الصحة والجهات المعنية بما يحقق رفع الوعي تجاه طرق الوقاية من الفيروس ومكافحته.
وقدّم الفلقي شكره لأمير المنطقة على دعمه لأبطال الصحة ومتابعته لجميع البرامج الوقائية والخطط الاحترازية التي يتم تنفيذها في المحافظات والمراكز التابعة لها.
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