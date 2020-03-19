محمد بن مسعود - الدمام - درجت فيه على إعلان "إنجازاتها" ذكر رئيس منظمة الطاقة النووية الإيرانية علي أكبر صالحي، للتلفزيون الرسمي اليوم (الخميس)، أن إيران لن تحتفل باليوم الوطني السنوي للتكنولوجيا النووية بسبب تفشي فيروس كورونا. وتقيم إيران احتفالاً سنويًا ببرنامجها النووي تعلن خلاله عن "إنجازاتها النووية"، وفقاً لـ"رويترز".إيران فيروس كورونا الجديد 19 مارس 2020 - 24 رجب 1441 02:52 PM درجت فيه على إعلان "إنجازاتها" Advertisements "كورونا" يجبر إيران على إلغاء احتفالها السنوي بالتكنولوجيا النووية "كورونا" يجبر إيران على إلغاء احتفالها السنوي بالتكنولوجيا النووية ذكر رئيس منظمة الطاقة النووية الإيرانية علي أكبر صالحي، للتلفزيون الرسمي اليوم (الخميس)، أن إيران لن تحتفل باليوم الوطني السنوي للتكنولوجيا النووية بسبب تفشي فيروس كورونا. وتقيم إيران احتفالاً سنويًا ببرنامجها النووي تعلن خلاله عن "إنجازاتها النووية"، وفقاً لـ"رويترز". الكلمات المفتاحية ، "كورونا" يجبر إيران على إلغاء احتفالها السنوي بالتكنولوجيا النووية ،

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