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أعلنت إدارة موسم جدة عن إلغاء الموسم وذلك مواكبة للخطوات الاحترازية التي تتخذها المملكة العربية السعودية؛ لمواجهة فيروس "كورونا" الجديد COVID 19 وحرصاً على سلامة الجميع.
وأكدت إدارة موسم جدة في بيان لها أنها إذا تعلن ذلك لتؤكد للجميع أنها اتخذت هذا القرار، وهي مؤمنة بضرورة تضافر جميع الجهود لمواجهة هذا الفيروس والحد من انتشاره.
وثمّنت إدارة الموسم حرص الجميع ومتابعتهم وترقبهم بشغف انطلاقه لهذا الموسم، وما يحمله من مفاجآت لجميع أهالي المملكة والمقيمين على أراضيها ولجميع الزوار من الخارج، وأضافت أن صحتهم تأتي قبل كل شيء.موسم جدة فيروس كورونا الجديد
19 مارس 2020 - 24 رجب 1441 02:47 PM
ثمنت إدارة الموسم حرص الجميع ومتابعتهم وترقبهم بشغف انطلاقه
أعلنت إدارة موسم جدة عن إلغاء الموسم وذلك مواكبة للخطوات الاحترازية التي تتخذها المملكة العربية السعودية؛ لمواجهة فيروس "كورونا" الجديد COVID 19 وحرصاً على سلامة الجميع.
وأكدت إدارة موسم جدة في بيان لها أنها إذا تعلن ذلك لتؤكد للجميع أنها اتخذت هذا القرار، وهي مؤمنة بضرورة تضافر جميع الجهود لمواجهة هذا الفيروس والحد من انتشاره.
وثمّنت إدارة الموسم حرص الجميع ومتابعتهم وترقبهم بشغف انطلاقه لهذا الموسم، وما يحمله من مفاجآت لجميع أهالي المملكة والمقيمين على أراضيها ولجميع الزوار من الخارج، وأضافت أن صحتهم تأتي قبل كل شيء.
، مواكبة للخطوات الاحترازية.. إلغاء موسم جدة حرصاً على سلامة الزوار ،
المصدر : الخليج 365
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