، "الغذاء والدواء" تحذّر من معقم لليدين First: تخلصوا منه ،

- 1/5
- 2/5
- 3/5
- 4/5
- 5/5
حذّرت الهيئة العامة للغذاء والدواء من منتج جل معقم لليدين يحمل اسم "First، Hand Sanitizing Gel" من إنتاج مصنع راية البيان للمعقمات والمطهرات الطبية ومستحضرات التجميل؛ بسبب احتوائه على نسبة عالية من الكحول الميثيلي (ميثانول).
وأوضحت الهيئة، اليوم، أنها حلّلت عينات من معقمات اليدين المتداولة بالأسواق المحلية؛ للتأكد من سلامتها ومطابقتها للمواصفات المعتمدة، وثبت احتواء منتج " First، Hand Sanitizing Gel على نسبة عالية من الكحول الميثيلي (ميثانول)، مشيرة إلى أن التعرض لنسب عالية من تلك المادة قد يسبب مخاطر صحية للمستهلك.
ودعت المستهلكين إلى عدم استخدام المنتج، والتخلص من الكميات الموجودة لديهم منه، مشيرة إلى أنها تتخذ الإجراءات اللازمة بالتنسيق مع الجهات المختصة لمتابعة سحب المنتج من الأسواق ومنع تداوله واتخاذ الإجراءات النظامية بحق المخالفين.
ونصحت الهيئة المستهلكين بإبلاغ المركز الوطني للتيقظ عند حدوث أي أعراض جانبية للأدوية أو خلل في جودتها عن طريق الرقم الموحد 19999 أو الفاكس 00966112057662، أو عبر البريد الالكتروني [email protected] أو عن طريق الرابط https://ade.sfda.gov.sa.الهيئة العامة للغذاء والدواء جل معقم لليدين
19 مارس 2020 - 24 رجب 1441 02:33 PM
بسبب احتوائه على نسبة عالية من الكحول الميثيلي "ميثانول"
حذّرت الهيئة العامة للغذاء والدواء من منتج جل معقم لليدين يحمل اسم "First، Hand Sanitizing Gel" من إنتاج مصنع راية البيان للمعقمات والمطهرات الطبية ومستحضرات التجميل؛ بسبب احتوائه على نسبة عالية من الكحول الميثيلي (ميثانول).
وأوضحت الهيئة، اليوم، أنها حلّلت عينات من معقمات اليدين المتداولة بالأسواق المحلية؛ للتأكد من سلامتها ومطابقتها للمواصفات المعتمدة، وثبت احتواء منتج " First، Hand Sanitizing Gel على نسبة عالية من الكحول الميثيلي (ميثانول)، مشيرة إلى أن التعرض لنسب عالية من تلك المادة قد يسبب مخاطر صحية للمستهلك.
ودعت المستهلكين إلى عدم استخدام المنتج، والتخلص من الكميات الموجودة لديهم منه، مشيرة إلى أنها تتخذ الإجراءات اللازمة بالتنسيق مع الجهات المختصة لمتابعة سحب المنتج من الأسواق ومنع تداوله واتخاذ الإجراءات النظامية بحق المخالفين.
ونصحت الهيئة المستهلكين بإبلاغ المركز الوطني للتيقظ عند حدوث أي أعراض جانبية للأدوية أو خلل في جودتها عن طريق الرقم الموحد 19999 أو الفاكس 00966112057662، أو عبر البريد الالكتروني [email protected] أو عن طريق الرابط https://ade.sfda.gov.sa.
، "الغذاء والدواء" تحذّر من معقم لليدين First: تخلصوا منه ،
المصدر : الخليج 365
الكلمات الدلائليه السعوديه الان اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه
كانت هذه تفاصيل خبر "الغذاء والدواء" تحذّر من معقم لليدين First: تخلصوا منه لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.