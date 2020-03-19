، على مدار الساعة .. "بلديات الأفلاج" تواصل أعمال التعقيم والتطهير ،

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بمتابعة من محافظ الأفلاج، تركي الهزاني، في اتخاذ الجهات ذات الاختصاص بالمحافظة جميع الإجراءات الوقائية والاحترازية الموصى بها لمكافحة فيروس كورونا الجديد، تواصل بلديات المحافظة على مدار الساعة أعمال تعقيم وتطهير المرافق العامة وتواصل أقسام صحة البيئة جولاتها اليومية للتأكد من التزام بعض المحلات بتطبيق الإجراءات الاحترازية والتقيد بإغلاق صوالين الحلاقة والأسواق المغلقة.
وتقوم بلديات "الأفلاج والأحمر والهدار والبديع" بأعمال تعقيم وتطهير المرفقات العامة والأرصفة والممرات أمام المنشآت التموينية والجهات الحكومية، كما تقوم فرق صحة البيئة بالبلديات بجولات مكثفة صباحية ومسائية على المحلات التجارية للتأكد من تطبيقها التدابير الوقائية والاحترازية وإجراءات السلامة الصحية لحماية صحة المواطنين والمقيمين وضمان سلامتهم، والتزام الأسواق المغلقة وصوالين الحلاقة بالإغلاق.
الأفلاج بلديات الأفلاج فيروس كورونا الجديد
على مدار الساعة .. "بلديات الأفلاج" تواصل أعمال التعقيم والتطهيرمسلّم الهواملة الخليج 365 2020-03-19
بمتابعة من محافظ الأفلاج، تركي الهزاني، في اتخاذ الجهات ذات الاختصاص بالمحافظة جميع الإجراءات الوقائية والاحترازية الموصى بها لمكافحة فيروس كورونا الجديد، تواصل بلديات المحافظة على مدار الساعة أعمال تعقيم وتطهير المرافق العامة وتواصل أقسام صحة البيئة جولاتها اليومية للتأكد من التزام بعض المحلات بتطبيق الإجراءات الاحترازية والتقيد بإغلاق صوالين الحلاقة والأسواق المغلقة.
وتقوم بلديات "الأفلاج والأحمر والهدار والبديع" بأعمال تعقيم وتطهير المرفقات العامة والأرصفة والممرات أمام المنشآت التموينية والجهات الحكومية، كما تقوم فرق صحة البيئة بالبلديات بجولات مكثفة صباحية ومسائية على المحلات التجارية للتأكد من تطبيقها التدابير الوقائية والاحترازية وإجراءات السلامة الصحية لحماية صحة المواطنين والمقيمين وضمان سلامتهم، والتزام الأسواق المغلقة وصوالين الحلاقة بالإغلاق.
19 مارس 2020 - 24 رجب 1441
02:26 PM
للتأكد من التزام المحلات بالإجراءات والتقيد بإغلاق صوالين الحلاقة
بمتابعة من محافظ الأفلاج، تركي الهزاني، في اتخاذ الجهات ذات الاختصاص بالمحافظة جميع الإجراءات الوقائية والاحترازية الموصى بها لمكافحة فيروس كورونا الجديد، تواصل بلديات المحافظة على مدار الساعة أعمال تعقيم وتطهير المرافق العامة وتواصل أقسام صحة البيئة جولاتها اليومية للتأكد من التزام بعض المحلات بتطبيق الإجراءات الاحترازية والتقيد بإغلاق صوالين الحلاقة والأسواق المغلقة.
وتقوم بلديات "الأفلاج والأحمر والهدار والبديع" بأعمال تعقيم وتطهير المرفقات العامة والأرصفة والممرات أمام المنشآت التموينية والجهات الحكومية، كما تقوم فرق صحة البيئة بالبلديات بجولات مكثفة صباحية ومسائية على المحلات التجارية للتأكد من تطبيقها التدابير الوقائية والاحترازية وإجراءات السلامة الصحية لحماية صحة المواطنين والمقيمين وضمان سلامتهم، والتزام الأسواق المغلقة وصوالين الحلاقة بالإغلاق.
، على مدار الساعة .. "بلديات الأفلاج" تواصل أعمال التعقيم والتطهير ،
المصدر : الخليج 365
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