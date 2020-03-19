بالفيديو.."العرفج" يبشر بتعويضات مالية للتجار المتضررين من الوباء

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الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):أشاد عامل المعرفة "احمد العرفج" بالإجراءات الإحترازية التي اتخذتها المملكة ضد الوباء العالمي ، مشيراً إلى أن جدة في المركز الأول عالمياً في الإحتراز والوقاية والرياض بالمركز الثالث وهو ما يدل على حضارة مدن المملكة .
وتوقع " العرفج" تعويض حكومة المملكة للتجار المتضررين من الأزمة مالياً ، ضمن قرارات الدعم الإقتصادية .
وأضاف خلال برنامج " ياهلا بالعرفج " على قناة "روتانا خليجية " أن الأزمة الحالية كشفت عن 50 ميزة إيجابية منها رفع مستوى الوعي والتقيد بالتعليمات الصحية وإلتفاف الجميع ضد الخطر .
وأشار إلى الأطباء والممرضين وحتى عاملي النظافة والتعقيم وغيرهم لا يقلون أهمية عن أبطال الحد الجنوبي الذين يبذلون دمائهم حفاظاً على أمن المملكة .
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