شكرا لمتابعة خبر عن خطوات يجب فعلها لحذف الدخل المكرر في برنامج حساب المواطن والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى): حدد برنامج حساب المواطن الخطوات الواجب مراعتها من أجل حذف الدخل المكرر، والذى يدخله البعض عن طريق الخطأ. حدد برنامج حساب المواطن الخطوات الواجب مراعتها من أجل حذف الدخل المكرر، والذى يدخله البعض عن طريق الخطأ. ويمكن تصحيح ذلك من خلال الدخول على البوابة الإلكترونية للبرنامج ثم الضغط على أيقونة تفاصيل الطلب. وعندظهور تفاصيل الطلب يتم الانتقال إلى الإجراءات ثم حذف الدخل، وبعدها يتم الضغط على كلمة "حفظ".

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