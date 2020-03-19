شكرا لمتابعة خبر عن قرار جديد من الخطوط الجوية لمن أُلغيت رحلاتهم والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى): قررت شركة الخطوط الجوية بأن تجعل التذاكر محفوظة للعملاء الذين أُلغيت رحلتهم بسبب القيود الحالية المفروضة على السفر. قررت شركة الخطوط الجوية بأن تجعل التذاكر محفوظة للعملاء الذين أُلغيت رحلتهم بسبب القيود الحالية المفروضة على السفر. وأوضحت أنه يمكن للعملاء استخدام تذاكرهم في وقت لاحق، داعية إلى معرفة آخر التحديثات والمعلومات المتعلقة بالحجوزات عبر الرابط التالي : أضغط هنا

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