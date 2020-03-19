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شكرا لمتابعة خبر عن استمرار التقلبات الجوية على مناطق المملكة ليومين والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):أعلنت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، استمرار التقلبات الجوية على معظم مناطق المملكة من يوم السبت والأحد الموافق 21-22 مارس الجاري.
وتتسم التقلبات الجوية، بنشاط في الرياح السطحية المثيرة للغبار والأتربة وهطول الأمطار من متوسطة إلى غزيرة وزخات من البرد وانخفاض في درجات الحرارة.
وأشارت إلى أنه يستمر انخفاض درجات الحرارة على مناطق شمال وغرب المملكة اعتبارًا من السبت ومن ثم يمتد إلى مناطق وسط وشرق المملكة اعتبارًا من يوم الأحد.
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