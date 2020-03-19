شكرا لمتابعة خبر عن إلغاء موسم جدة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - جدة (صدى):

أعلنت إدارة موسم جدة، اليوم الخميس، عن إلغاء الموسم، تماشيًا مع الخطوات الإحترازية التي تتخذها المملكة.

وأكدت أنها اتخذت هذا القرار وهي مؤمنة بضرورة تظافر جميع الجهود لمواجهة الفيروس والحد من انتشاره.

وثمنت إدارة موسم جدة، حرص الجميع ومتابعتهم وترقبهم بشغف انطلاقة هذا الموسم، وما يحمله من مفاجآت لجميع أهالي المملكة والمقيمين على أرضها، ولجميع الزوار من الخارج، ولكن ليحظى الزوار بتجربة ثرية فإن صحتهم قبل كل شيء.