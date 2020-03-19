شكرا لمتابعة خبر عن حقيقة وضع كاميرات حرارية على مداخل الحرم المكي والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - مكة المكرمة (صدى): كشفت مصادر اليوم الخميس عدم صحة الأنباء المتداولة حول وجود كاميرات حرارية بداخل الحرم المكي الشريف لقياس درجة حرارة الزوار . كشفت مصادر اليوم الخميس عدم صحة الأنباء المتداولة حول وجود كاميرات حرارية بداخل الحرم المكي الشريف لقياس درجة حرارة الزوار . وبينت أن الجهاز الذي تم رصده كان على سبيل التجربة وتم أخذ عينة تجريبية منه بسيطة ، ثم تم رفعه بعدها ولن يستمر العمل به .

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر حقيقة وضع كاميرات حرارية على مداخل الحرم المكي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صدى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.