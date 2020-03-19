شكرا لمتابعة خبر عن "أمانة مكة" تدعو الموظفين للعودة للمقار والعمل الميداني والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - مكة المكرمة (صدى):دعا أمين العاصمة المقدسة المهندس محمد بن عبدالله القويحص جميع موظفي الأمانة والبلديات بالعودة إلى أعمالهم بالمكاتب والجولات الميدانية .
وأكد "القويحص ": أن إجراءات الدولة توجه بالعمل عن بعد وليس إجازات ، مشيراً إلى أن العمل بالديات يتطلب تواجد الموظف على رأس العمل نظراً لحملات الرقابة على المحلات وأعمال التعقيم مما يستدعي مواصلة العمل ميدانياً او بالمكاتب .
وأكد " القويحص " أن تلك الفترة تتطلب تضافر جهود الجميع ممن تحتاجهم الدولة في مواجهة الوباء مع إتخاذ التدابير الوقائية لحمايتهم .
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