شكرا لمتابعة خبر عن "أمانة مكة" تدعو الموظفين للعودة للمقار والعمل الميداني والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - مكة المكرمة (صدى):

دعا أمين العاصمة المقدسة المهندس محمد بن عبدالله القويحص جميع موظفي الأمانة والبلديات بالعودة إلى أعمالهم بالمكاتب والجولات الميدانية .

وأكد "القويحص ": أن إجراءات الدولة توجه بالعمل عن بعد وليس إجازات ، مشيراً إلى أن العمل بالديات يتطلب تواجد الموظف على رأس العمل نظراً لحملات الرقابة على المحلات وأعمال التعقيم مما يستدعي مواصلة العمل ميدانياً او بالمكاتب .

وأكد " القويحص " أن تلك الفترة تتطلب تضافر جهود الجميع ممن تحتاجهم الدولة في مواجهة الوباء مع إتخاذ التدابير الوقائية لحمايتهم .