شكرا لمتابعة خبر عن ابن مساعد: أتمنى أن يُحاكم الشاب بشرب سائل تنظيف حقيقي والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

علّق الأمير عبدالرحمن بن مساعد، على مقطع الفيديو الذي نشرته "صدى" بشأن شُرب شاب لسائل تنظيف في أحد المتاجر.

وقال ابن مساعد: " المستظرف الذي يظهر في فديو موهمًا الناس أنه يشرب ديتول في تصرف مليء بخفة الدم القاتلة الكاسحة مؤملًا أن ينال شهادة من متابعيه أقصاها:( ياخي منتهي)".

وأضاف: " هذا الكائن الذي يتابعه كائنات أخرى لم يفكر في أن طفلاً قد يقلده ويشرب ديتول وهذا قد يودي به للموت ، أتمنى أن يحاكم بشرب ديتول حقيقي " .