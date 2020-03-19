شكرا لمتابعة خبر عن ابن مساعد: أتمنى أن يُحاكم الشاب بشرب سائل تنظيف حقيقي والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):علّق الأمير عبدالرحمن بن مساعد، على مقطع الفيديو الذي نشرته "صدى" بشأن شُرب شاب لسائل تنظيف في أحد المتاجر.
وقال ابن مساعد: " المستظرف الذي يظهر في فديو موهمًا الناس أنه يشرب ديتول في تصرف مليء بخفة الدم القاتلة الكاسحة مؤملًا أن ينال شهادة من متابعيه أقصاها:( ياخي منتهي)".
وأضاف: " هذا الكائن الذي يتابعه كائنات أخرى لم يفكر في أن طفلاً قد يقلده ويشرب ديتول وهذا قد يودي به للموت ، أتمنى أن يحاكم بشرب ديتول حقيقي " .
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