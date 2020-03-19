شكرا لمتابعة خبر عن سفارة المملكة بالنمسا: 3 حالات لمغادرة المواطنين أثناء حظر التجول والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

وجهت سفارة المملكة في فيينا اليوم الخميس تنبيه هام للمواطنين السعوديين هناك بالتزامن مع قرار الحكومة النمساوية بحظر التجول .

وأكدت سفارة المملكة على ضرورة اتباع تعليمات السلطات النمساوية بعدم مغادرة المنزل إلا في ثلاث حالات :

1- العمل مع إثبات أهمية الموظف لسير العمل .

2- الخروج لشراء أهم المستلزمات " مواد غذائية " .

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3- منع الخروج او التواجد خارجاً في مجموعات ، يسمح بالخروج فقط فرادى او أزواج بشرط سكن الشخصين في منزل واحد .

وأوضحت أنه يمكن التواصل مع السفارة للإستقسار أو في حالات الطوارئ على الهاتف التالي :

شؤون السعوديين : 00436765029292

هاتف شؤون السعوديين للحالات الطارئة : 00436766697

وفرضت حكومة النمسا غرامات على كل من يخالف حظر التجل بـ 2160 يورو لمن يتواجدوا بالشارع و 3600 لمن يتواجد بالحدائق .